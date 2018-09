Kevin Brands vervolgt carrière bij tweededivisionist

NOORDWIJKERHOUT - Kevin Brands vertrekt naar VVSB. De dertigjarige middenvelder, die in het verleden uitkwam voor onder meer AZ, Telstar en FC Volendam, komt over van Bali United. Daar werd zijn contract eerder ontbonden.

Brands is de zoon van Marcel Brands, voormalig technisch directeur van AZ. In 2009 werd hij naar Alkmaar gehaald, waarna hij bij Telstar terecht kwam. De rechtspoot kende zijn beste seizoen in Volendam, waar hij in veertig officiële wedstrijden goed was voor liefst 23 doelpunten. Na omwegen naar onder andere het Turkse Samsunspor en het Indonesische Bali United, komt hij nu dus bij VVSB terecht.

De club uit Noordwijkerhout wacht nog op formulieren uit Indonesië die Brands speelgerechtigd moeten verklaren. Wanneer dit allemaal rond is, kan de middenvelder uitkomen in de tweede divisie. In deze competitie komt hij onder andere de Noord-Hollandse clubs AFC en Koninklijke HFC tegen.