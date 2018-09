Man randt meerdere vrouwen aan tijdens winkelen: "Dit zijn bizarre beelden"

AMSTERDAM - De politie in Amsterdam is op zoek naar een man die op vrijdag 8 juni meerdere vrouwen aanrandt tijdens het winkelen.

Op de beelden is te zien hoe de verdachte op verschillende momenten het achterwerk van vrouwen aanraakt. De meeste vrouwen hebben niets door, mogelijk voelden zij niets, of dachten ze dat een andere klant tegen ze aanliep.

Niets van waar

De man doet alsof hij, net als alle andere winkelende mensen, geïnteresseerd is in de producten in de schappen, maar daar blijkt niets van waar. Op het moment dat hij denkt gepakt te worden doet hij net of hij iets terug legt.

Het blijft niet alleen bij betasting. In een ander gangpad pakt de verdachte zijn telefoon erbij en begint te filmen onder de rok van een nietsvermoedende dame. Hij lift het kledingstuk zelfs iets omhoog om beter zicht te krijgen.

Zorgelijk

Politiewoordvoerder Esther Izaks noemt de beelden zorgelijk. "We hebben deze beelden met enige verbazing bekeken, deze man lijkt er echt werk van te maken om vrouwen zo subtiel mogelijk te betasten."

De politie sluit niet uit dat deze man op meerdere plekken heeft toegeslagen en roept daarom op; vrouwen die zich in deze beelden herkennen het te melden bij de politie.

Tussen 30 en 35

De verdachte wordt tussen de 30 en 35 jaar geschat, heeft een licht getinte huidskleur, zwart haar bij de oren opgeschoren. Hij heeft zware wenkbrauwen en een getrimde stoppelbaard. Verder is hij ongeveer 1.80 lang en heeft een normaal postuur.

De verdachte is onherkenbaar in beeld gebracht omdat hij van de politie twee weken de tijd krijgt om zich te melden. Doet hij dit niet, zal hij over twee weken herkenbaar in beeld gebracht worden.