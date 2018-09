Hakim Ziyech na afpakken rugnummer: "Mijn eerste reactie was: bekijk het lekker, ik speel niet"

AMSTERDAM - Het had weinig gescheeld of Ajacied Hakim Ziyech had niet gespeeld in de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz. De spelmaker had een vervelend gevoel na het afpakken van zijn rugnummer 10. "Mijn eerste reactie was: bekijk het lekker, ik speel niet."

Belletje van Overmars

Nadat Ajax op traingskamp geweest was in Engeland werd Ziyech gebeld. "Marc Overmars zei dat hij een probleem had en mijn nummer aan Dusan Tadic had beloofd", vertelt de middenvelder aan Voetbal International. "Het stak me zo hoe het verliep. Waarom is me dit niet in alle rust even uitgelegd in Engeland? En weet je, als het op een normale manier was gegaan, had ik het ook helemaal niet erg gevonden. Maar op deze manier gaf het me een heel vervelend gevoel. Dat heb ik ook eerlijk kenbaar gemaakt."

"Wat kan mij dat nummer schelen"

"Ik heb altijd alles gegeven, en dan gaan jullie zo met mij om... Tot een dag voor de wedstrijd twijfelde ik." Zijn zaakwaarnember Mustapha Nakhli overtuigde hem. "Ik speel voor Ajax, niet voor een paar personen, en wat kan mij dat nummer schelen. Tegen Sturm Graz heb ik alles gegeven." In de Johan Cruijff ArenA maakte Ziyech zelfs de openingstreffer (uitslag 2-0) in het voorronde Champions League-duel.

De klik met Tadic

Inmiddels heeft Ajax het hoofdtoernooi van de Champions League bereikt en de ploeg van trainer Erik ten Hag straalt veel plezier uit. Met Ziyech en Tadic voorop. "Ik kan heel goed opschieten met hem, op en buiten het veld. Een goede gast, maar ook een geweldige voetballer. De klik die ik met hem voel, die heb ik in mijn hele leven nog nooit met een medespeler gehad. We hebben allebei een vrije rol en we kijken gewoon per situatie hoe we het invullen. Een blik is vaak al voldoende."

Geen transfer om een transfer

Tijdens de afgelopen transferperiode waren onder andere Sevilla en Leicester City gëinteresserd in de Marokkaans international. "Met alle respect, maar dat zijn niet de clubs waar ik mijn positie bij Ajax voor inlever. Voor mij stond continu één aspect centraal: ik moest er sportief echt op vooruit gaan. Ik zat niet te wachten op een transfer om een transfer. Alleen bij AS Roma zag ik een sportieve verbetering, maar dat ging niet door", aldus Ziyech.