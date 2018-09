Besloten duel Ajax en FC Utrecht gestaakt wegens noodweer

AMSTERDAM - Een besloten oefenwedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht is woensdagochtend gestaakt en afgelast wegens aanhoudend noodweer.

De vriendschappelijke wedstrijd was 25 minuten onderweg toen er werd besloten om niet door te spelen. De stand was op dat moment 1-0 in het voordeel van de Amsterdammers. Het doelpunt werd gemaakt door de Braziliaan David Neres. Ook stond onder meer Zakaria Labyad op het veld.