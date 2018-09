Blinde imkers Jan en Tinah houden vier bijenvolken: "We hebben een bijzondere band met ze"

VELSEN-NOORD - Het blinde koppel Jan (70) en Tinah (67) Visser zijn niet wars van een uitdaging. Ze volgen graag hun hart en genieten daarom al bijna vijf jaar als imker van hun bijenmaatjes. "We hebben een bijzondere band met ze."

Zonder enig zicht schuifelen Jan en Tinah hand in hand naar hun vier bijenkasten, pal achter hun woning in Velsen-Noord. Met een imkerpak om het lijf brengt ieder bezoek hen een lach op het gezicht. "De geur van de bijenkast; dat ruikt naar pas gebakken brood", vertelt Jan NH Nieuws. "Geweldig om dit te beleven. We kunnen ze niet zien, maar alle andere zintuigen komen volop aan hun trekken."

Jan, getrouwd met Tinah, verloor al in zijn jeugd zijn zicht. Na het openen van munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Met zijn vrouw runt hij al vele jaren het blindencentrum Wakan. Samen studeerden ze om imker te worden.

Te gek

In alle vier de bijenkasten ligt een klein microfoontje. Het zoemen van de bijen beluisteren ze vaak 's nachts vanuit een kamer in huis. Tinah: "Toen ik voor het eerst hoorde dat er Koninginnen op komst waren: dat ging door merg en been. Ja, dat was echt helemaal te gek."

Een potje honing zit er echter niet in. "Nee, we laten ze in tegenstelling tot de meeste imkers eigenlijk helemaal vrij. De honing hebben ze zelf nodig", aldus het blinde koppel.