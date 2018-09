De Peiling: Nieuwe Nederlandse vertaling Mein Kampf in de boekwinkel

NOORD-HOLLAND - Mein Kampf, Adolf Hitlers blauwdruk voor de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging, is vanaf vandaag verkrijgbaar in een nieuwe Nederlandse vertaling. Vind jij dat prima of moet dat boek verboden blijven?

Mein Kampf

Hitler beschrijft in het boek wat er volgens hem sinds de Eerste Wereldoorlog was misgegaan in Duitsland en hoe hij dat met geweld zou aanpakken. Het geldt tegenwoordig als een van de gevaarlijkste boeken uit de geschiedenis. De verkoop was in Nederland lang verboden.

Wetenschappelijke uitgave

Elk hoofdstuk van de nieuwe Nederlandse uitgave van Mein Kampf is door historicus Willem Melching voorzien van commentaar en wordt in een historische context geplaatst. Het boek wordt uitgegeven bij Uitgeverij Prometheus en kost €49.95.

Boekhandels

Nederlandse boekwinkels die de heruitgave verkopen, leggen het meestal niet in de etalage maar bieden het onopvallend aan. Directeur Mai Spijkers van uitgeverij Prometheus zegt dat de eerste oplage 10.000 exemplaren omvat. "Daarvan is de helft weg en wordt de andere nu fors aangesproken." De eerste oplage van de Duitse heruitgave door het Institut für Zeitgeschichte was in 2016 4000 exemplaren. De teller stond een jaar later op ruim 85.000 verkochte boeken.

Discussie

De discussie over Mein Kampf is ook na het verschijnen van de nieuwe Nederlandse vertaling niet afgelopen. Maar dat het boek weer in de winkel ligt is nu "Een voldongen feit", zegt Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Zij vindt de heruitgave met uitleg en context goed en belangrijk. "Want het antisemitisme is ook in West-Europa weer in opkomst."

Wat vind jij?

Wat vind jij er van dat Mein Kampf weer in Nederlandse boekwinkels ligt? We horen het graag van je!

