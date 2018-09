Groot zonne-energieproject op dak Gashouder

AMSTERDAM - Op het dak van de Gashouder van de Westergasfabriek in Amsterdam zijn 1024 zonnepanelen geplaatst. Buurtbewoners die daar zelf geen geschikt dak voor hebben, kunnen de zonnepanelen gebruiken. Geïnteresseerden komen wel op een wachtlijst te staan: initiatiefnemer Ecostroom deed alle panelen al van de hand.

Met 1024 panelen is het het grootste postcoderoosproject in Amsterdam. Met een dergelijke regeling, die voortkomt uit het Energieakkoord 2013, krijgen lokale bewoners de kans om gezamenlijk te investeren in duurzame energie.

Klimaatneutraal in 2025

De plaatsing van de zonnepanelen heeft ook een symbolische waarde. Waar de Westergasfabriek vroeger gas uit steenkolen produceerde, probeert het nu een duurzaam terrein te worden. Het doel is om in 2025 volledig klimaatneutraal te worden.