Detailhandel Noord-Holland staat er goed voor

NOORD-HOLLAND - Buurtwinkelcentra als IJburg in Amsterdam, Seinburg in Hilversum en Weidevenne in Purmerend hebben een goed toekomstperspectief. Ook neemt de leegstand van winkels in Noord-Holland af en groeit het aantal banen in de detailhandel. Dat blijkt uit de Monitor Detailhandel van de provincie Noord-Holland 2018.

In de provincie Noord-Holland daalde het aantal winkels dat leeg staat naar bijna 6 procent. Daarmee is de leegstand gedaald onder het landelijk gemiddelde van 7,2 procent.

Tussen de regio’s en gemeenten zijn wel verschillen. Zo daalt de detailhandel in kleinschalige buurt- en centrumgebieden en stijgt deze in met name grotere wijkcentra. De Beemster kent vrijwel geen leegstand.

Banenmotor

De Noord-Hollandse winkels leveren niet alleen een belangrijke bijdrage aan de economie, maar ook aan de werkgelegenheid. De winkelbranche is goed voor 9 procent van alle banen in de provincie. De werkgelegenheid neemt dan ook toe met 3,4 procent tot 145.526 werknemers. Groei is er vooral in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden.

Het aandeel banen bij postorderbedrijven en internetwinkels groeide het afgelopen jaar naar 8 procent Deze groei komt vrijwel geheel voor rekening van Amsterdam.

Bron: Provincie Noord-Holland

Toekomstperspectief

Voor het eerst brengt de monitor ook in kaart hoe toekomstbestendig winkelgebieden in Noord-Holland zijn. Dit gebeurt op basis van een risicoprofiel en de verwachte bevolkingsontwikkeling. Een aantal kleine kernen en buurtcentra staat er relatief goed voor, zoals Zwaagdijk, Hoogwoud, Obdam en Edam.

Ook buurtwinkelcentra als IJburg in Amsterdam, Seinhorst in Hilversum en Weidevenne in Purmerend hebben een goed toekomstperspectief. Centrumgebieden in middelgrote centra en enkele Amsterdamse wijkcentra lijken minder goed voorbereid op de toekomst.