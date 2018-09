Aalsmeer boos over nachtvluchten Schiphol

AALSMEER - De gemeente Aalsmeer heeft een brandbrief geschreven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over nachtvluchten op de Aalsmeerbaan. Deze zijn sinds 1 september weer toegestaan. Aalsmeer vindt dat onacceptabel. "De leefbaarheid staat al zwaar onder druk."

"Veel inwoners zien het verbod op nachtvluchten als laatste moment van rust. Met deze ontheffing wordt hen de zekerheid ontnomen dat zij in elk geval 's nachts van vliegtuiglawaai verstoken zijn", aldus de gemeente in een brief.

De gemeente zegt veel emotionele brieven van burgers te krijgen over het besluit. Aalsmeer wil dat het ministerie de Luchtverkeersleiding Nederland opdracht geeft de Aalsmeerbaan zo minimaal mogelijk te gebruiken.

Volgens Aalsmeer wordt de baan sowieso al te veel gebruikt. "De afgelopen jaren is het gebruik van de Aalsmeerbaan sterk gestegen tot 101.028 vluchten in 2017."