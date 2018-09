Inwoners denken mee over profiel nieuwe burgemeester Aalsmeer

AALSMEER - Moet hij gemakkelijk in de omgang zijn en begrijpelijke taal spreken? Daadkrachtig zijn en het voortouw nemen? De regio goed kennen, of vernieuwend zijn? Bewoners van Aalsmeer mogen hun stem laten horen. Waar moet die nieuwe burgemeester aan voldoen?

Dit najaar start de werving voor een nieuwe burgemeester van Aalsmeer. Huidig waarnemend burgemeester Jeroen Nobel zit sinds 2015 op de plek. Nu er een nieuwe gemeenteraad is gekozen, wordt de vacature opengesteld.



Profielschets

De gemeenteraad zal een profielschets opstellen en daarbij aangeven welke eigenschappen en vaardigheden de nieuwe burgemeester moet hebben. Bewoners mogen daarbij ook aangeven wat ze belangrijk vinden.



Inwoners kunnen van 10 tot en met 22 september 2018 via de gemeentelijke website aangeven welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor een nieuwe burgemeester. Daarnaast is er op zaterdag 22 september 2018 een inloopochtend in het gemeentehuis waarin inwoners hun stem kunnen laten horen.

Vacature

In een extra raadsvergadering op 15 oktober wordt de profielschets besproken met de commissaris van de Koning, de heer Remkes. Hierna wordt de vacature opengesteld en zal de vertrouwenscommissie de selectieprocedure doorlopen.

Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester in april 2019 geïnstalleerd.