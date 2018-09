Deel dit artikel:











Meisje beroofd op straat in Krommenie Foto: Politie

KROMMENIE - In Krommenie is een meisje beroofd van haar tas. Ze zat op een fiets toen twee mensen, die op een snor- of bromfiets zaten, de tas van haar arm trokken.

Volgens de politie gaat het om een "zeer jong slachtoffer". Hoe oud ze precies is, is niet bekendgemaakt. Het meisje werd maandag rond 20.15 uur beroofd op de Rosariumlaan. Een van de verdachten droeg een petje. Verder is er niet veel bekend over de daders. Wie denkt meer te weten, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844.