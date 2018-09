Deel dit artikel:













VIDEO: Recordpoging op 9de editie Rollatorloop: "Met twee kunstknieën!" Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - Handremmen los, klaar voor de start, af! Vanmiddag deden meerdere ouderen een recordpoging honderd meter lopen met een rollator. NH Nieuws was hier live bij. De recordpoging zou aanvankelijk plaatsvinden voor de negende editie van de Nationale Rollatorloop in het Olympisch Stadion in Amsterdam, maar die werd door weersomstandigheden afgelast.

Iedereen met een rollator kon meedoen. Deelname was gratis, je rollator gold als toegangsbewijs. Een groep negentigplussers streden om het wereldrecord honderd meter lopen met een rollator. Dit record bestond nog niet, dus dat hebben de deelnemers sowieso gehaald. Lees ook: Senioren zijn klaar voor de rollatorloop: "We lopen vlugger dan het geluid" Een 90-jarige vrouw met een verjaardagshoed op is trots op haar prestatie. Als vijfde liep zij over de finish. "Met twee kunstknieën! Goedendag zeg", aldus de vrouw. Haar geheim voor haar leeftijd in combinatie met haar fitheid? "Optimisme", benadrukt ze. "Pas als het mijn tijd is ga ik dood!" "Gewoon lopen", is de tip van een andere deelneemster. Terug in de bus naar Nootdorp krijgt zij van de begeleidster een wijntje, om de glimmende medaille om haar nek te vieren. "Ik loop de hele week thuis!" Om 15.00 uur zouden de recreanten los bij de jaarlijkse Rollatorloop, maar deze werd door de harde regen afgelast. KIJK HIER DE RECORDPOGING TERUG