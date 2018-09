ALKMAAR - De politie in Alkmaar kreeg gisteren een melding dat iemand op straat mogelijk rondliep met een vuurwapen. Toen de politie ging kijken, bleek er inderdaad iemand op straat te staan die, zo bleek al snel, nepwapens bij zich had.

De imitatie-wapens zijn is beslag genomen en worden vernietigd.

Het is onduidelijk waarom de persoon rondliep met nepvuurwapens. Ook is niet bekend of degene is aangehouden.