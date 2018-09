Lange tijd geen treinverkeer bij spoor Hilversum door blikseminslag

HILVERSUM - Door een blikseminslag bij het spoor in Hilversum is er vanmorgen chaos ontstaan. Tot 13.00 uur reden er geen treinen tussen Hilversum en Utrecht.

Door het tijdstip was het erg druk rond de stations van Hilversum. De stationshal van Hilversum Centraal stroomde snel vol met wachtende, schuilende mensen. Het was door de situatie ook erg lastig om Hilversum binnen te komen. NH Nieuws-verslaggeefster Carlijn Kolk sprak van 'chaos' in Hilversum.

Tot tenminste 13.00 uur reden er geen treinen tussen Hilversum en Utrecht in verband met de blikseminslag. Volgens mensen die de dreun hebben gehoord zou de bliksem in de omgeving van de Soestdijkerstraatweg zijn ingeslagen. ProRail, de organisatie die de sporen beheert, was niet bereikbaar voor commentaar.

Spoorboomstoring

Wat de chaos extra heftiger maakte, was dat de spoorbomen bij Hilversum Sportpark vanochtend lange tijd kampten met een storing. De slagbomen bleven namelijk gesloten.

Bij de gesloten slagbomen bij overweg Hilversum Sportpark drongen scholieren, werkenden en het openbaar vervoer zich op. De politie stond bij de spoorbomen om het verkeer te leiden. Rond 10.00 uur was het probleem opgelost, het is nog onduidelijk of deze twee incidenten met elkaar te maken hebben.