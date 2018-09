Deel dit artikel:











Chaos bij spoor Hilversum door blikseminslag en slagboomstoring Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto

HILVERSUM - Door een blikseminslag bij het spoor in Hilversum is er vanmorgen chaos ontstaan. Op dit moment rijden er geen treinen tussen Hilversum en Utrecht. Ook kampen de spoorbomen bij station Hilversum Sportpark met een storing. Het is nog onduidelijk of deze twee incidenten met elkaar te maken hebben.

Door het tijdstip is het erg druk rond de stations van Hilversum. De stationshal van Hilversum Centraal stroomt hierdoor snel vol met wachtende, schuilende mensen. Het is op dit moment ook erg lastig om Hilversum binnen te komen. Lees ook: Brandweer start pas na drie uur met blussen van brand in elektriciteitsgebouw Hilversum Tot tenminste 11.00 uur rijden er geen treinen tussen Hilversum en Utrecht in verband met de blikseminslag. Volgens mensen die de dreun hebben gehoord zou de bliksem in de omgeving van de Soestdijkerstraatweg zijn ingeslagen. Bij de gesloten slagbomen bij overweg Hilversum Sportpark drongen scholieren, mensen onderweg naar hun werk en het openbaar vervoer zich op. De politie stond bij de spoorbomen om het verkeer te leiden. Sta jij door de blikseminslag op het spoor vast rond Hilversum? Wij horen het graag! App je foto's en ervaringen naar 06-30093003