Goed om je heen kijken: Kanye West in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Hiphop-heads en andere muziekliefhebbers opgelet: Kanye West is in het land. Hij werd gisteravond door meerdere mensen gespot bij het Conservatorium in Amsterdam.

En dat hij in die stad is, is best logisch. Gisteren werd namelijk al bevestigd dat de producer en muzikant in Rotterdam was. Daar stond hij in de studio. Met wie of waarom is nog volledig onbekend. Het hardnekkige gerucht dat hij iets opneemt met de Nederlandse producer Boaz van de Beatz, kan door niemand bevestigd worden.

Hoe dan ook, de kans is aanwezig dat je vandaag Mr. West zomaar tegen het lijf loopt. In Rotterdam ging-ie tenslotte al met fans op de foto, dus grijp je kans.