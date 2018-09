Deel dit artikel:











Tesla's in brand in garage Amsterdam Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

AMSTERDAM - (AT5) Bij een brand in een garage van Tesla in Amsterdam hebben vermoedelijk een paar auto's in brand gestaan. De brand brak rond 05.30 uur uit in een werkplaats aan de Burgemeester Stramanweg.

De brand is inmiddels onder controle. "Binnen een halfuur konden we het sein brand meester geven."