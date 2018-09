Huurprijzen in Nederland harder gestegen

NOORD-HOLLAND - De kosten van huurwoningen zijn dit jaar harder gestegen dan vorig jaar. Het hardst gingen de huren omhoog in Amsterdam, gevolgd door Utrecht en Den Haag, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De huren stegen gemiddeld 2,3 procent in juli, het moment waarop de meeste verhuurders de tarieven verhogen. Een jaar geleden was er nog sprake van een gemiddelde huurstijging van 1,7 procent.

De hoofdstad spande de kroon met een gemiddelde huurstijging van 2,9 procent. Utrecht en Den Haag volgden op een gedeelde tweede plek met een gemiddelde stijging van 2,8 procent. Noord-Holland en Utrecht zijn de provincies waar huurders de maandelijkse last het snelst zagen oplopen. In Drenthe stegen de huren het minst.

18,5 procent gestegen in zes jaar

Het CBS keek ook naar de ontwikkeling van huren over de afgelopen zes jaar. Daaruit blijkt dat huurprijzen de afgelopen jaren in die periode met 18,5 procent zijn gestegen. Dat is veel meer dan gemiddelde stijging van consumentenprijzen, die in dezelfde periode 8,5 procent omhoog gingen.