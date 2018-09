31-jarige man gearresteerd voor straatroof Amsterdam: "Slachtoffer op haar na dood"

AMSTERDAM - (AT5) De politie heeft vandaag een 31-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht achter de extreem gewelddadige straatroof van afgelopen vrijdagnacht in Amsterdam te zitten. Het 24-jarige slachtoffer werd in haar lever en in een long gestoken.

In de nacht van donderdag 30 op vrijdag 31 augustus liep het slachtoffer rond 1.30 uur naar huis toen zij op een basketbalveld, gelegen tussen het Tjepmapad en de Tongerenstraat, plotseling werd vastgepakt aan haar arm.

Toen duidelijk werd dat de man uit was op haar tas probeerde ze hem weg te duwen, maar haar belager trok een mes waarmee hij haar tot drie keer toe stak. Volgens de politie heeft zij de aanval op een haar na overleefd.



Nog geen zekerheid over aangehouden verdachte

Het slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis, waar zij een ingrijpende operatie moest ondergaan. Ze was wel in staat een gedetailleerd signalement te verschaffen aan de recherche. Omdat nog niet zeker is dat de vandaag aangehouden man ook de dader is, is de politie nog steeds op zoek naar getuigen.



Het gaat om een ongeveer twee meter lange, donker getinte man van tussen de twintig en dertig jaar oud. Hij had een langwerpig, wat ingevallen gezicht en een grote neus. Verder droeg hij die nacht een donkergetinte spijkerbroek met lichte vlekken, een zwarte jas en pet, en witte sportschoenen.