Zoekactie naar vermiste Astrid Rousse (53) gaat door

DE KOOG - Duikers zijn vanavond opnieuw het water van de Zaan in gegaan op zoek naar het lichaam van de vermiste Astrid Rousse. Zij vertrok twee weken geleden van huis en sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Er is gekozen om op deze plek naar het lichaam van de 53-jarige vrouw te zoeken, omdat speurhonden aansloegen rond de locatie. Om de zoekactie meer ruimte te geven was besloten om de schepen in de buurt tijdelijk naar de overkant van het water te verplaatsen.

"Foute boel"

De zoon van Astrid, Roberto Guagliardo, houdt een dubbel gevoel over aan de zoektocht naar zijn moeder. "Aan de ene kant hoop je dat ze hier niks vinden, want dan is het sowieso foute boel." Maar als het 'foute boel' blijkt, heeft Guagliardo toch het liefste dat ze haar wel vinden. "Misschien blijf ik mijn hele leven wel zoeken, je zal altijd achterom kijken als je haar niet vindt."

Het is nog niet bekend of de zoektocht van vanavond iets heeft opgeleverd.