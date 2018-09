Taxatierapport beoogde ziekenhuislocatie Heerhugowaard blijft geheim

HEERHUGOWAARD - De taxatierapporten, waarin staat hoeveel de grond waard is van de beoogde locatie van het nieuwe ziekenhuis in Heerhugowaard, blijft geheim. Dat heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard vanavond unaniem besloten.

De gemeente geeft de rapporten niet vrij, omdat dat schadelijk is voor de onderhandelingspositie als ze de grond opnieuw willen verkopen. "Transparantie is belangrijk, maar niet als er financiële risico’s voor de gemeente en daarmee de gemeenschap zijn", vertelde raadslid Falco Hoekstra van de VVD in een stemverklaring.

Al eerder werden wel stukken over de afhandeling van de mislukte verhuizing van het ziekenhuis openbaar gemaakt. Zo krijgt de gemeente 2,7 miljoen euro als compensatie voor gemaakte kosten. Ook is afgesproken dat de gemeente de helft afdraagt van alles boven de €112,50 per m2 als de gemeente de grond binnen tien jaar weet te verkopen.

De Noordwest Ziekenhuis Groep zou eigenlijk het nieuwe ziekenhuis bij bedrijventerrein Beveland bouwen, maar koos er uiteindelijk voor om in Alkmaar te blijven. De taxatierapporten liggen in de kluis van de griffie. Daar kunnen de raadsleden het inzien.