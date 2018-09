'Jawed S. veranderde razendsnel van rustige jongen in terrorist'

AMSTERDAM - (AT5) Jawed S., de terrorist die vrijdag twee Amerikanen op CS neerstak, kwam in oktober 2015 naar Duitsland waar hij in eerste instantie naar school ging en probeerde een verblijfsvergunning te krijgen. Toen hij naar een andere opvanglocatie verplaatst werd, leek hij snel te radicaliseren, zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Een oud-klasgenoot die met hem in het stadje Neumagen-Dhron in een vluchtelingenklas zat, zegt dat S. altijd 'heel rustig en aardig was, een goede leerling'. "Ik ben echt geschokt dat hij zoiets heeft gedaan", zegt de klasgenoot over de aanslag.

'Die hond vermoorden'

Een medewerker van de jeugdinrichting in Oberdiebach waar S. later terechtkwam gaf door dat hij een baard liet groeien en dat er veranderingen zichtbaar waren. Daarvan is ook melding gemaakt bij de Duitse veiligheidsdiensten. Op Facebook deelde hij veel filmpjes waarin Mohammed centraal stond, ontdekte RTL Nieuws.

Vrijdag, de dag van de aanslag, deelde hij nog een foto van Geert Wilders met een rood kruis erdoorheen. In een video wordt de vlag van Nederland vervolgens verbrand. Een kennis van Jawed S. zegt tegen de nieuwszender dat hij het plan had om naar Nederland te komen 'om die hond te vermoorden'.

Binnen tien seconden neergeschoten

S. kwam vrijdag even voor 12.00 uur aan op station Amsterdam Centraal en stak kort daarna twee Amerikanen neer. Omdat hij al was opgevallen konden agenten snel ingrijpen: binnen tien seconden was Jawed met meerdere kogels uitgeschakeld.

Hij is zaterdag uitvoerig verhoord en heeft gezegd dat veelvuldige beledigingen van de profeet Mohammed, de Koran, de islam en Allah de reden zijn geweest om naar Nederland te komen.