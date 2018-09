Deel dit artikel:











Oranjevrouwen veroordeeld tot play-offs voor WK Foto: Pro Shots/Remko Kool

OSLO - De Oranjevrouwen hadden in de laatste wedstrijd van de kwalificatiereeks voor het WK aan een gelijkspel tegen Noorwegen genoeg op zich rechtstreeks te plaatsen voor het WK volgend jaar in Frankrijk. Maar het was even schrikken toen Oranje al na zes minuten met 2-0 achter stond. Voor de rust werd het nog 2-1, maar verder kwam de ploeg niet. De rechtstreekse plaatsing voor het WK is daarmee verkeken. Via play-offs met de vier beste nummers twee kan de ploeg van coach Sarina Wiegman alsnog een WK-ticket bemachtigen.

De ploeg die vorig jaar Europees kampioen werd, was vier jaar geleden voor het eerst present op een WK en werd toen in de achtste finale uitgeschakeld door Japan. Mokerslag

In de eerste minuten van de wedstrijde tegen Noorwegen leek het WK ver weg. Oranje werd finaal overlopen. Ingrid Syrstad bezorgde de Oranjevrouwen in de vijfde minuut het eerste tegendoelpunt in de kwalificatiereeks. Een minuut later maakte Isabell Herlovsen er via binnenkant paal 2-0 van. Miedema 2-1

Het duurde even voor de Oranjevrouwen van die mokerslag waren bekomen, maar na zo'n twintig minuten nam Nederland het initiatief over. Na ruim een half uur werd Vivianne Miedema (foto) weggestuurd en de spits maakte die kans koel af. Kort daarna kreeg ze ook nog een kans op de 2-2, maar daarbij lag de Noorse doelvrouw in de weg. Toch kreeg ook Noorwegen nog kansen, maar de paal en de bovenkant van de lat voorkwamen dat de ruststand hoger werd dan de 2-1. Belegering

Oranje begon attenter aan de tweede helft dan aan de eerste. Een schot van Martens kon maar net over de lat worden gewerkt door de Noorse keepster en er volgde een complete belegering van het Noorse doel. Toch liet de gelijkmaker op zich wachten, terwijl de Nederlandse verdediging, met daarin Ajax-speelster Kika van Es, weinig te doen had. Aanvallend sloegen de zenuwen toe naarmate de tijd verstreek en werd de bal voornamelijk nog hoog voor de pot gegooid. Door het verlies zijn de Oranjevrouwen aangewezen op de play-offs met de vier beste nummers twee om slechts één WK-ticket. De loting daarvoor vindt donderdag plaats. Opstelling Nederland: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker, Bloodworth, Van Es; Groenen (Roord/70), Spitse, Van de Donk (Berensteijn/82); Van de Sanden, Miedema, Martens Opstelling Noorwegen: Hjelmseth, Wold, Mjelde, Thorisdottir, Minde, Engen, Maanum, Reiten, Hansen, Herlovsen (Boe Risa/75), Utland