Gemeente Hilversum blijft bij straatnaam voor oud-burgemeester Boot

HILVERSUM - De gemeente Hilversum gaat de Burgemeester Bootstraat geen andere naam geven, ondanks alle commotie die er is ontstaan om de straatnaam. De gemeente stelt dat de oud-burgemeester bij het grote publiek positief bekendstaat.

De reactie van de gemeente is een antwoord op collegevragen van de Hilversumse PvdA en de SP. Zij stelden dat de oud-burgemeester te controversieel was als naam voor de nieuwste straat van Hilversum, door zijn uitspraken over de Zuid-Afrikaanse apartheid.

De gemeente heeft een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de geschiedenis van Burgemeester Boot. Hieruit komt naar voren dat de oud-burgemeester geen fervent verdediger was van de apartheid en naïef was in de oplossingen die hij voor het conflict voorstelde. Maar tegelijkertijd heeft hij wel jarenlang publiekelijk een regering verdedigd die het overheidsapparaat inzette voor discriminatie en segregatie.

Op de vraag van de PvdA en de SP om voor een andere straatnaam te kiezen, stelt de gemeente Hilversum dat Burgemeester Boot bij het grote publiek bekendstaat als een krachtig en toegewijd burgemeester die heel veel voor de stad heeft betekend. De gemeente zegt dat zijn standpunten over de apartheidskwestie kennelijk niets aan het beeld van de burgemeester hebben afgedaan.

Slecht effect

Femke van Drooge van de PvdA kijkt anders tegen de kwestie aan. "Het publiek is niet goed geïnformeerd over zijn geschiedenis. Als je zegt: wij zijn een samenleving die inclusief is, die racisme en discriminatie tegengaat - dan heeft deze benoeming echt een heel slecht effect. Dat is teleurstellend."

Er zijn nog wel een aantal bezwaarschriften ingediend tegen de straatnaam. Aan de hand van deze bezwaren kan er nog een negatief advies komen voor de straatnaam.