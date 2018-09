Ajax verlengt contract van David Neres

AMSTERDAM - Ajax heeft een akkoord bereikt met David Neres over een nieuw contract. De verbintenis van de Braziliaanse aanvaller liep tot 2021. Daar is nu een jaar bijgekomen, zodat Neres tot en met juni 2022 bij Ajax onder contract staat.

De 21-jarige Neres kwam in de winterstop van het seizoen 2016/2017 over van Sao Paulo. In februari 2017 speelde hij zijn eerste minuten in het eerste elftal tijdens de wedstrijd Ajax – Heracles (4-1). De vleugelaanvaller speelde tot nu toe 56 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax, waarin hij 18 doelpunten maakte.