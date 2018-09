"Ik wil gewoon knallen, veel spelen en laten zien wie ik ben"

VELSEN-ZUID - Telstar-speler Dylan Mertens is op de weg terug. De 23-jarige middenvelder speelde door een ingescheurde enkelband nog geen enkel duel voor de ploeg van Mike Snoei in de Keuken Kampioen Divisie, maar maakte vanmiddag tijdens het oefenduel met ADO Den Haag weer eens minuten. "Ik kijk wel positief terug natuurlijk", zegt de Amsterdammer in gesprek met NH Sport.

"Ik had twee weken voor het begin van de competitie een trap gehad tegen m'n enkels, waardoor ik een ingescheurde enkelband had", vertelt Mertens, die voelt dat het steeds beter gaat. "Dit was m'n eerste wedstrijd na vijf weken, dus ik kijk wel positief terug. Het is nog even kijken of ik vrijdag mee kan spelen tegen Dordrecht, maar ik sluit niets uit."

Verbijten

Telstar behaalde afgelopen vrijdag in duel met Jong FC Utrecht de eerste driepunter van het seizoen. De twee wedstrijden daarvoor werden er geen punten gehaald door de ploeg uit Velsen-Zuid. Mertens: "Je zit jezelf natuurlijk wel te verbijten op de tribune omdat je het elftal wilt helpen. Zeker in de eerste twee wedstrijden wilde ik graag op het veld staan. Ik wil knallen, veel spelen en laten zien wie ik ben."

Assistent-trainer Arvid Smit, die de honneurs waarnam tijdens het oefenduel met ADO, hoopt ook op een snelle terugkeer van Mertens. "Hij heeft nog wel een stapje te gaan, maar we zijn blij dat hij weer aanwezig is. Een fitte Dylan is natuurlijk wel een versterking voor de groep."