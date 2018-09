Ook toeristen zien Texel steeds drukker worden

TEXEL - Veel toeristen komen naar Texel vanwege de rust en de ruimte. Maar met het sterk groeiende aantal bezoekers op het waddeneiland lijken die kernwaarden in het gedrang te komen. Veel Texelaars vinden het te druk worden op het eiland, vooral door het vele autoverkeer. Maar wat vinden de toeristen?

Het Duitse echtpaar in sportieve fietskleding komt met een handvol folders over Texel het VVV-kantoor uit. Ze zijn hier voor het eerst en vinden dat Texel wel wat weg heeft van de Duitse eilanden zoals Sylt. Op de vraag of ze het op Texel niet druk vinden, antwoorden ze dat het op de Duitse eilanden nog drukker is. Er is nog ruimte genoeg, vinden ze. "Texel ist eine Insel fur die Sinne", lacht ze. Een eiland voor de zintuigen.

Een Belgische man is met zijn vrouw en kinderen net met de auto aangekomen. Ze willen naar het strand, Ecomare, het Juttersmuseum en hij drinkt graag een biertje bij de Texelse brouwerij. Of het te druk is? "Vier jaar geleden waren we ook hier en er is wel een verschil. Het autoverkeer is drukker. Maar het maakt mij niet uit of ik bij de brouwerij in de rij moet staan voor mijn biertje. Is ook gezellig."

Geen party-eiland

Frank Spooren, directeur van VVV Texel beaamt dat het eiland de laatste jaren erg druk geworden is. "Het wordt tijd om met alle partijen rond de tafel te gaan zitten om te kijken welke kant het op moet met het eiland en het toerisme. Het aantal bedden moet niet groter, wel kunnen we nog vooruitgang maken in de kwaliteit van de locaties." Ook voor Spooren blijven rust, ruimte en natuur, belangrijke verkooppunten van het eiland. "Die mogen niet in het gedrang komen. We moeten zeker geen party-eiland worden."

Hij ziet liever een mooi groot evenment, zoiets als Concert at Sea, in plaats van al die kleine kofferbakmarkten en dorpsmarkten. Over het aantal auto's op Texel. "Je ziet steeds vaker dat er bij een bungalow twee of drie auto's staan. Je zou er iets op moeten bedenken dat mensen hun auto al in Den Helder laten staan of dat ze in ieder geval hun auto bij hun huisje laten staan. Het is erg belangrijk dat het openbaar vervoer op het eiland sterk verbeterd wordt."