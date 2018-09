Doodzieke Elisah uit Heiloo start crowdfunding voor behandeling: ''Het is mijn laatste strohalm''

HEILOO - Ze ligt de hele dag op bed, kan niet meer zelfstandig lopen en heeft vreselijk veel pijn. Voor de 34-jarige Elisah Binnewijzend uit Heiloo is het leven, sinds ze aan een neurologische multisysteemziekte lijdt, niet veel meer aan. Haar laatste hoop is een stamcellenbehandeling in Duitsland die 35 duizend euro kost. Daarom is ze een crowdfundingsactie gestart.

De lijst aan ziektes die Elisah inmiddels onder de leden heeft, is niet meer bij te houden. Eerst moest ze twee keer achter elkaar geopereerd worden. Daarna kreeg ze pijn in haar rug en kwam ze van de regen in de drup: Chronische migraine, epilepsie, een schildklierziekte, ernstige uitputting, een hart dat niet goed meer pompt en neuropathie. Deze opsomming is slechts maar een deeel van de aandoeningen waar ze tegen vecht.

Kleine dingen

Voor de doktoren was de diagnose een hele speurtocht. Ze is inmiddels uitbehandeld. Een grote koffer met medicijnen heeft ze nodig om in leven te blijven. Dit bestaan is niet makkelijk voor haar: ''Het meeste mis ik nog de kleine dingen in het leven als lekker naar buiten gaan om te fietsen of te wandelen met familie. Voor mij zit het er allemaal niet in op dit moment.''

Hoewel ze niet veel vrienden meer heeft omdat ze bezoek simpelweg te zwaar voor haar is, helpen haar ouders en haar man haar door de moeilijke tijd. ''Ik heb geluk dat ik zo'n lieve man en familie heb maar het is ook moeilijk. Ik voel me altijd teveel'', vertelt Elisah huilend.

Haar laatste strohalm is een behandeling in Duitsland waarbij het imuumsysteen gereset wordt. Het tekort aan vitamines en mineralen wordt door middel van een infuus aangevuld waardoor je lichaam zelf weer tegen ziektes kan vechten. Daarna worden gezonde stamcellen weggehaald, vermenigvuldigd en teruggeplaatst in het lichaam.

Strohalm

De behandeling kost 35 duizend euro en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dat komt omdat er in de medische wereld grote twijfel is over de effectiviteit en veiligheid van de behandeling. Toch is Elisah niet bang dat ze valse hoop koestert. ''Ik heb veel lotgenoten gesproken en die zijn er na bijna een jaar allemaal beter uitgekomen. Dat is voor mij bewijs genoeg. Het is mijn laatste strohalm.''

Meer informatie over de crowdfundingsactie 'Please save Elisah's life' is hier te vinden.