Files op A7 en A8 door ongelukken: "Vakantie is duidelijk voorbij"

AVENHORN - Op de A7 en A8 is het momenteel filerijden in verband met ongelukken die op de snelwegen zijn gebeurd. Ook op de A10 moeten automobilisten geduld hebben.

Op de A7 in de richting van Hoorn is er ter hoogte van Avenhorn een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. De weg is niet volledig afgesloten, maar door enkele afgesloten rijbanen stroopt het verkeer wel op. Automobilisten moeten rekening houden met bijna drie kwartier vertraging.

Update 17.15 uur: Rijkswaterstaat laat weten dat de weg weer vrij is. Wel staat er nog zo'n 14 kilometer file, maar de verwachting is dat deze snel oplost.

Ook op de A8 staat er door een incident file. "Daar zien we ook dat het druk is. We merken duidelijk dat de vakantie nu echt voorbij is", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Pech

Als laatste neemt de drukte op de A10 ook toe. Daar zijn meerdere auto's met pech gestrand, waardoor het rondom de Coentunnel richting Zaandam drukker wordt.