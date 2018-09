Deel dit artikel:











Man in Amsterdam-Oost dood door messteken Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - De 44-jarige man die zaterdag dood werd aangetroffen in een woning in Amsterdam-Oost is door meerdere messteken om het leven gebracht.

Familieleden troffen het levenloze lichaam aan toen ze terugkwamen na vakantie. De politie weet nog niet wat er achter zijn dood steekt en zoekt getuigen. Lees ook: Man in Amsterdam stierf niet-natuurlijke dood De politie zette de C.J.K. Van Aalststraat meteen af nadat het slachtoffer rond 16.30 uur was gevonden. Het onderzoek is gaande.