Scooterrijder die Lars hardhandig van fiets duwde meldt zich bij politie

MEDEMBLIK - De scooterrijder die vanmorgen rond 8.00 uur Lars van der Sloot van zijn fiets duwde in Nibbixwoud, heeft zich bij de politie gemeld. Dat laat de vader van Lars, Vincent van der Sloot, weten aan NH Nieuws. "We zijn blij dat hij zich heeft gemeld. Hij komt uit de buurt."

Lars is nog helemaal van slag van wat er vanmorgen is gebeurd. Toen hij op zijn fiets naar school fietste, werd hij plotseling van zijn fiets geduwd door een scooterrijder die hem inhaalde. "De valpartij ging zo snel. Opeens lag ik op de grond. Ik voel me nu nog raar en ik realiseer het me nog steeds niet."

De tiener kwam met een flinke klap op het stenen fietspad terecht. Een groepje jongeren dat net voor hem reed, deed niets om Lars te helpen en reed gewoon door. "In plaats van dat ze me hielpen, lachten ze me uit."

Gelukkig was er een man die het toevallig zag gebeuren toen hij op het fietspad een stukje met zijn hond wandelde. Hij schoot Lars wel te hulp. "Ik was echt zo blij dat hij er wel voor mij was op dat moment."

Lars heeft niets gebroken en de schade is beperkt gebleven bij een paar flinke schaafwonden. Maar hij heeft geluk gehad. "De dokter zei dat het ook een andere afloop had kunnen hebben. Het had veel erger kunnen zijn."

Niet goed te praten

De vader van Vincent is zich kapot geschrokken, maar blij dat de scooterrijder zich op het politiebureau heeft gemeld. "Ja dat is goed dat hij dat heeft gedaan. Maar het is natuurlijk niet goed te praten dat hij is doorgereden en Lars zo heeft laten liggen."