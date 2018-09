Filmliefhebbers strijden voor behoud van bioscoop in Castricum

CASTRICUM - Met grote borden in de hand met daarop "Corso moet blijven" verzamelde vanavond een grote groep filmliefhebbers zich voor het filmtheater van Castricum. Dit om te voorkomen dat de bioscoop uit het dorp moet verdwijnen.

Volgens initiatiefnemer Ria Du Prie waren deze avond ongeveer 150 mensen aanwezig om de actie te steunen. De bijeenkomst is de aftrap van een postercampagene waarbij Du Prie hoopt dat Castricummers zich hard gaan maken voor het behoud van filmtheater Corso.

In januari werd duidelijk dat Corso in 2020 haar deuren moet gaan sluiten. Het pand waar de bioscoop zich nu in bevindt is aan renovatie toe en deze verbouwing is te duur voor de huidige eigenaar. De filmzalen moeten daarom plaats maken voor appartementen.

Toen Du Prie lucht kreeg van deze plannen besloot ze om hier geen genoegen mee te nemen. Volgens haar is het sfeervolle filmhuis van groot belang voor het dorp en de regio. Ze is daarom in april een emailactie gestart waar ze al naar eigen zeggen al meer dan 900 reacties van sympatisanten op heeft ontvangen.

De actie van vandaag is om een postercampagne af te trappen, maar ook als een signaal naar buiten dat Ria Du Prie niet de enige in de gemeente is die zich hard maakt voor het behoud van Corso. "Ik stond eerder al in de krant waar ik in mijn eentje op de foto stond, met daar boven de tekst 'Actiegroep wil dat Corso blijft'. Vanavond staan we met een grote groep op de foto. Dat is een belangrijk signaal."

Onafhankelijk

De actiegroep benadrukt onafhankelijk te zijn, en zich dus niet voor het karretje van de huidige eigenaar laat spannen. Voor Ria is het belangrijkste dat er een echt filmhuis in Castricum blijft. In welke vorm dit precies gaat gebeuren, is minder van belang. "Al moet het wel een volwaardige filmhuis zijn met, met meerdere zalen en toegankelijkheid voor jong en oud." Want zomaar een klein zaaltje ergens achteraf in het dorp, daar doet Du Prie het niet voor.

Wil jij actiegroep 'Corso moet blijven' steunen?

Stuur dan een mailtje naar corsomoetblijven-doemee@drieblad.nl