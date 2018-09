Texel drukker en drukker: "Eiland moet twee maanden per jaar op slot"

TEXEL - De afgelopen jaren is het op Texel steeds drukker met toeristen. Het levert de horeca en campings, groot en klein, een goed belegde boterham op. Maar vooral het drukke autoverkeer zorgt voor geklaag bij de Texelaars. En het hoogseizoen duurt tegenwoordig negen maanden in plaats van twee. Zit Texel aan zijn taks?

Als de boot zijn auto's gelost heeft, ontstaat er een lange file over het eiland. In de zomermaanden is dat om het half uur. "De veerponten zijn natuurlijk steeds groter geworden en een kaartje voor een auto kost door de week maar 25 euro. Vind je het gek dat veel families dan meerdere auto's meenemen?", zegt oud-hoofdredacteur van de Texelse Courant en ere-burger van Texel Harry de Graaf. "Het is vooral de autodrukte die de Texelaars gaat tegenstaan, niet zozeer de mensen. En het duurt ook langer: vroeger vertrokken de meeste toersiten vanaf september en was het eiland daarna weer maandenlang voor de Texelaars."

Op een bord aan de haven staat het schrikbeeld voor veel Texelaars op een bord met de geschiedenis van de ponten. "TESO, Texels eigen stoombootonderneming, vervoert jaarlijks 3,5 miljoen passagiers en 1,4 miljoen voertuigen. Verwacht wordt dat er in 2040 ruim 2 miljoen auto's worden overgezet!"

Volgens Marian Kuiper uit De Waal heeft de vermelding van Texel in de top tien van de Lonely Planet in 2016 ook veel invloed gehad. Volgens haar zijn er daardoor ook veel dagjesmensen bijgekomen. "Ons mooie eiland kan het gewoon niet aan. Zie eens hoe afhankelijk we zijn van het toerisme. In de haven van Oudeschild zijn de vissersboten verdwenen en varen nu alleen nog grote rondvaartboten met toeristen om zeehonden te gaan kijken."

"Ik ben hier 40 jaar gelden komen wonen voor de rust", zegt gepensioneerd leraar Peter Ampt. Hij woont aan de rand van Den Burg en heeft het steeds drukker zien worden. "Het lijkt hier wel een snelweg, het is nooit meer stil." Hij erkent dat het toerisme ook veel goeds gebracht heeft. "Er is werk voor iedereen, er zijn twee boekhandels in Den Burg en je kan overal heerlijk eten." Toch vindt hij dat de grens van het aantal toeristen bereikt is en dat alle partijen rond de tafel moeten gaan zitten om te kijken hoe het verder moet.

Uit reacties op Facebook blijkt dat voor veel Texelaars de grens is bereikt en er gepraat moet worden. Waar moet het de komende 20 jaar heen met Texel en de toeristen? Een Texelaar oppert op social media om Texel in de maanden januari en februari gewoon op slot gooien voor de toeristen.

Harry de Graaf vindt dat een interessante gedacht. "Het zou goed zijn voor het eiland en de eilanders. Het eiland kan tot rust komen en de Texelaars kunnen vakantie vieren. Maar ik denk niet dat het haalbaar is." Wat dan wel haalbaar is volgens Texels ereburger? "Bootkaartjes duurder maken is een optie en het aantal bed and breakfasts beperken. Sowieso het aantal bedden beperken."

