Vincent van der Voort gooit negendarter tegen Rob Cross

PURMEREND - Vincent van der Voort heeft dinsdagmiddag voor het eerst sinds negen jaar een negendarter gegooid tijdens een toernooi van dartsbond PDC. Dat deed de darter uit Purmerend tegen wereldkampioen Rob Cross.

Van der Voort trof de Engelsman toen hij streed om een plek in de achtste finales van het Players Championship in Barnsley. Hij opende zijn leg met 180 en 177, waarna hij uitgooide via een 144-finish. Ondanks de negendarter wist hij die achtste finale niet te bereiken. Cross was met 6-3 in legs te sterk, waardoor de 42-jarige Van der Voort werd uitgeschakeld.

Overigens was Van der Voort eerder op de dag ook al dichtbij een negendarter. Tijdens de wedstrijd tegen Arron Monk mistte hij echter de dubbel twaalf, waardoor het huzarestukje nog even uitbleef. Dat duel won de Noord-Hollander met 6-1.