Familie Maurycy wil ook NVWA voor de rechter: "Waarom niet doorgepakt?"

ZWAAG - De opluchting is groot bij de familie van de omgekomen Maurycy. De kleuter kwam begin 2016 om het leven nadat hij van een klimtoestel af viel in indoor speelhal Happy Days. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit erkent nu aansprakelijkheid in het tragische ongeluk.

Vincent Pover, de oom van Maurycy sprak voor de zomer nog met de NVWA over diens rol als toezichthouder op de veiligheid van speeltoestellen. Dat gesprek verliep naar het oordeel van Pover zo stroef dat hij bang was voor een jarenlang getouwtrek om het erkennen van aansprakelijkheid.

Tot grote opluchting komt de NVWA nu met erkenning. "Je bent zo lang al aan het strijden met ze. Dat ze zich nu zo opstellen, is een enorme bevrijding voor ons", aldus Pover.

Lees ook: NVWA erkent aansprakelijkheid in dood kleuter Maurycy (4)

Verklaring NVWA

In de verklaring van de NVWA staat dat de instantie in oktober 2013 op inspectie is bij Happy Days. Het blijkt dat het certificaat van goedkeuring van het klimtoestel ontbreekt en de eigenaar wordt daarvan op de hoogte gesteld. Deze belooft dit in orde te maken.

De NVWA verzuimt vervolgens om te constateren dat er onvoldoende valbescherming bij het klimtoestel is aangebracht, waardoor het per direct gesloten zou moeten worden. Er gaat bijna een jaar voorbij waarin Happy Days niet alsnog met de benodigde veiligheidsdocumenten op de proppen komt.

Lees ook: Familie Maurycy "emotioneel geknakt" na verklaring NVWA

Pas in september 2014 wordt de eigenaar van Happy Days gesommeerd dit te doen, maar tot op de dag van het ongeluk, eind 2015 gebeurt dit niet.

Voor de rechter

Eerder werd bekend dat de rechtszaak over het ongeluk op 4 maart van start zal gaan. Medewerkers van de indoor speelhal en het kinderdagverblijf waar Mauryce daar mee was zijn verdachten. Of ook de NVWA zich dan moet verantwoorden is nog niet duidelijk. Pover en de andere familieleden willen dat wel: "Onbegrijpelijk, een keuringsinstantie van de overheid die de veiligheid van kinderen moet beschermen. Wat bezielde deze mensen dat ze niet hebben doorgepakt?"