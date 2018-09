Galerie Komst sluit per eind september de deuren

DEN HELDER - Galerie Komst aan het Jutterspleintje in Den Helder sluit eind september haar deuren. Madeleine Kommers en Stephanie Smith van Stichting Komst namen vorig jaar zowel de galerie als de lokale jongerenactiviteiten van Stichting Richter over.

Hoewel Komst stopt met de galerie en het ontvangen van Europese vrijwilligers, zit het duo achter stichting Komst volgens mediapartner LOS Den Helder niet stil.

De komende tijd gaan ze zich richten op de jongeren in Den Helder, en juist hen meer kansen bieden. Daarbij ligt de focus op vrijwilligerswerk in Europees verband, bekostigd met projectgeld van Erasmus+.

"We hebben Europa het afgelopen jaar naar Den Helder gehaald, maar nu is het tijd om Den Helder naar Europa te brengen", aldus Kommers en Smith. Jongeren die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden binnen Europa kunnen contact opnemen via Komst.eu.

Galerie & werkatelier Komst (Jutterspleintje 2a) is van woensdag t/m zaterdag geopend van 12.00 tot 17.30 uur. De komende weken is er nog werk van Henk Renema geëxposeerd. Op zaterdag 22 september sluit de galerie.