Telstar verliest oefenduel nipt van ADO Den Haag

VELSEN-ZUID - Telstar is er dinsdagmiddag niet in geslaagd om een resultaat te halen in het oefenduel met eredivisionist ADO Den Haag. De ploeg van trainer Mike Snoei kon goed mee met de Hagenezen, maar uiteindelijk bleek de tegenstander toch net een maatje te groot: 1-2.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de bezoekers uit Den Haag. Nick Kuipers wist een vrije trap van John Goossens echter niet binnen te koppen. Nadat Telstar via Danny van Haaren ook zijn eerste mogelijkheid had gekregen, was het Thijmen Goppel die namens ADO Den Haag de score opende. De aanvaller zag Telstar-doelman Wesley Zonneveld wat ver voor zijn doel staan en mikte de bal met een stift in het doel. Lang konden de Hagenezen niet van de voorsprong genieten, want kort daarna was het Adham El Idrissi die de stand weer gelijk trok. De rechtspoot knalde vanaf 25 meter op doel en zag de bal in de kruising belanden. ADO-doelman Robert Zwinkels was kansloos: 1-1.

Nog voor de rust 1-2

Nadat beide ploegen voor het rustsignaal nog wat kansen kregen, was het uiteindelijk de ploeg van trainer Alfons Groenendijk die met een voorsprong de rust in ging. Uit een vrije trap van opnieuw Goossens was het ADO-aanvaller Melvyn Lorenzen die de 1-2 binnentikte en daarmee Telstar opnieuw op achterstand bracht. Deze achterstand kwam Telstar na rust niet meer te boven. Door middel van wat wissels probeerde Snoei nog wat te forceren, maar kansen voor El Idrissi en proefspeler Nimmermeer leverden niets op. Hierdoor kon de ploeg uit Velsen-Zuid de lijn die afgelopen vrijdagavond was ingezet door een 2-0 overwinning op Jong FC Utrecht niet doorzetten.

Opstelling Telstar: Zonneveld; Groot, Bronkhorst, Lemonis, Lynen, Rosheuvel, Mertens, van Haaren, van der Laan, El Idrissi, Imanuel.

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Polley, N. Kuipers, Pinas, B. Kuipers, Gorter, Rieder, Goossens, Goppel, Lorenzen, Boussakou.