Geen interlands voor Lasse Schöne

KOPENHAGEN - Lasse Schöne speelt de komende dagen geen interlands met de nationale ploeg van Denemarken. De vaste nationale ploeg van Denemarken ruziet al een tijdje met de Deense bond, DBU, over een collectieve arbeidsovereenkomst. De Deense bond heeft nu een andere groep spelers en een andere coach bij elkaar geharkt, waarmee woensdag de vriendschappelijke interland tegen Slowakije wordt gespeeld en zondag de wedstrijd voor de Nations League tegen Wales.

De Deense bond vreesde zware sancties van de UEFA als de wedstrijden tegen Slowakije en Wales niet door zouden gaan. De nationale ploeg zou dan deelname aan het EK in 2020 riskeren. "We riskeerden boetes van miljoenen euro's en uitsluiting voor meerdere jaren als de wedstrijden niet door zouden gaan", zegt Kim Hallberg van de DBU.

John 'Faxe' Jensen is de bondscoach voor de twee duels. De 59-jarige coach speelde zelf 69 interlands en was hoofdcoach van verschillende Deense clubs. Welke spelers er nu wel op het veld zullen staan is nog onduidelijk, dat maakt de bond later bekend, maar Lasse Schöne is daar dus in ieder geval niet bij. De nieuwe spelers en coach zijn al onderweg naar Bratislava. De bond maakte al wel bekend dat er geen interviews mogelijk zullen zijn met de spelers.

Het geschil met de internationals gaat vooral over individuele sponsorcontracten van spelers die zouden botsen met geldschieters van de nationale bond.