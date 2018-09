Ajax deelnemer aan Florida Cup 2019 in Orlando

AMSTERDAM - De selectie van Ajax verblijft komende winter van 5 januari tot en met 12 januari in Orlando. De ploeg van trainer Erik ten Hag gaat daar meedoen aan de Florida Cup, het toernooi dat komend jaar voor de vijfde keer wordt georganiseerd.

Naast Ajax doen ook het Duitse Eintracht Frankfurt en de Braziliaanse clubs São Paolo en Flamengo mee. Het is nog niet bekend welke clubs Ajax als tegenstander treft. Wel staat er op 9 januari een wedstrijd gepland tussen de Amsterdammers en een Braziliaanse topclub, zo meldt Ajax op haar site.

Internationale expansie

De Florida Cup is een internationaal voetbalevenement waaraan wereldwijd erkende clubs uit Europa en Latijns-Amerika deelnemen. De wedstrijden worden live uitgezonden in meer dan 120 landen, waarmee het toernooi miljoenen kijkers in Amerika en Latijns-Amerika bereikt. Daarmee sluit het aan op de plannen voor de internationale expansie van Ajax, die al in volle gang zijn door partnerships in China, Japan en Australië.

"Ideale voorbereiding"

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax is in zijn nopjes met de toernooideelname van zijn club. "Op sportief vlak is het belangrijk dat wij ons meten met internationale teams", legt hij uit. "Door deel te nemen aan dit toernooi creëren we een ideale voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De keuze voor de Florida Cup past daarnaast goed in onze internationale strategie, aangezien de Verenigde Staten een markt is waar we willen groeien. We spelen onze eerste wedstrijd tegen een Braziliaanse topclub en dit duel is primetime te zien in zowel Noord- als Zuid-Amerika. Hiermee bedienen we miljoenen Ajax-fans. We gaan ervoor zorgen dat het een spektakel wordt."