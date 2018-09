Annemarie Jorritsma Commissaris-Generaal Floriade

ALMERE - Voormalig burgemeester van Almere Annemarie Jorritsma wordt Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) benoemde Jorritsma nadat het Almeerse college haar eerder al voordroeg.

Burgemeester Franc Weerwind is tevreden met de aanstelling. "Met haar jarenlange politieke ervaring is zij wat ons betreft de juiste persoon voor deze functie", aldus Weerwind.

Wethouder van de Floriade Loes Ypma deelt de mening van de burgemeester: "Tijdens ons eerste gesprek raakten we eigenlijk allebei steeds meer enthousiast over de Floriade, haar rol en de kansen voor Almere en dat is erg prettig om te merken."

Bovendien denkt Ypma nu meer vaart te kunnen zetten achter de promotie en de acquisitie voor de Floriade.

Groene stad

De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling en wordt eens in de tien jaar in een Nederlandse plaats gehouden.

Tijdens de Floriade van 2022 staat een gebied midden in Almere in het teken van de groene stad van de toekomst. De organisatie zegt de bezoekers niet alleen te willen informeren, maar ook te inspireren om groener en gezonder te leven.