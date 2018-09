Deel dit artikel:











Fietser overleden na botsing met bus in Hoofddorp

HOOFDDORP - Op de van Heuven Goedhartlaan in Hoofddorp zijn vanmiddag een fietser en een bus met elkaar in botsing gekomen. Daarbij is de fietser om het leven gekomen, bevestigt de politie.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Over de indentiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Later meer