Geurt Visser stapt uit Helderse gemeenteraad

DEN HELDER - Gemeenteraadslid Geurt Visser van de fractie Gemeentebelangen stapt uit de Helderse gemeenteraad. Dat heeft hij de griffie laten weten. Tijdens de raadsvergadering van 24 september wordt zijn opvolger geïnstalleerd.

Dat meldt onze mediapartner LOS Den Helder.

Visser kwam na de verkiezingen met zijn nieuwe lokale partij in de raad. Vooraf had hij aangegeven alleen terug te willen keren naar Den Helder als wethouder, maar dat zat er niet in. Toch nam hij zijn plek in de raad in. Er was eerder gedoe over de vraag of Visser, die in Nootdorp woont, nu wel of geen inwoner van Den Helder is.

Hij wordt volgens het Noordhollands Dagblad opgevolgd door Nancy List. List geeft aan dat Visser is afgetreden vanwege 'lichamelijke ongemakken'. "De pijn in zijn rug is af en toe ondraaglijk dus herstelt hij erg slecht en langzaam. Na een lange werkdag is circa drie uur in een raadsvergadering niet vol te houden. Geurt heeft zelf dit besluit genomen."

Visser bekleedde al eens de positie van wethouder in Den Helder, maar dat liep destijds niet goed af. In mei 2015 trad Visser onder druk af, nadat hij beschuldigd was van het versturen van seksueel getinte berichten naar vrouwelijke collega's.

De ex-wethouder, bijgenaamd 'Geile Geurt', gaf toe dat hij flirterige conversaties had met vrouwen met wie hij een werkrelatie had, maar volgens hem waren die nooit als seksuele intimidatie bedoeld. Volgens Visser ging het om berichten als 'Wat zie je er weer leuk uit vandaag'. Volgens collega's gingen de opmerkingen echter verder. Zo zou hij tegen een vrouw hebben gezegd: "Leuk blouseje: ik ben benieuwd wat voor beha je er onder aan hebt".