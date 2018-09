Deel dit artikel:











Een theater in een klein kapelletje: Theater aan de Brink Foto: NH Nieuws

LAREN - Het is een klein theater midden in Laren: Theater aan de Brink. Het theater, gevestigd in een oud kapelletje, bestaat nu zo'n vijf jaar en elke vrijdag is er een voorstelling.

Luuk Pleijsier programmeert alle voorstellingen voor Theater aan de Brink: "Voorheen programmeerden we alleen jazz en klassieke muziek, maar nu zijn we ons meer gaan richten op wereldmuziek. Ook doen we wat meer cabaret- en toneelvoorstellingen." Alleen niet alles past in het piepkleine theater, volgens Luuk: "Het moeten voorstellingen zijn met weinig decor en niet te veel acteurs, ook moeten ze geen moeite hebben met een vleugel op het podium, want die kan niet weg."