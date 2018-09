Respijthuis in Alkmaar dringend op zoek naar vrijwilligers

ALKMAAR - Al 8 jaar biedt het Respijthuis in Alkmaar broodnodige hulp aan mantelzorgers. Op deze unieke plek kunnen mantelzorgers de persoon voor wie ze zorgen tijdelijk onderbrengen om zelf te genieten van een welverdiende vakantie. ''Of om te voorkomen dat ze zelf niet overspannen raken'', aldus Petra Oxfort, coördinator van het huis. Nu dreigt door een tekort aan vrijwilligers het huis deels dicht te moeten.

"Er ontstaan gaten in het rooster die we nu nog kunnen opvullen, maar hoe lang nog? Voor nu redden we het nog, maar als dit zo doorgaat moeten we binnen korte tijd misschien bepaalde dagen van de week dicht", vertelt een bezorgde Petra.

"Dit huis mag nooit weg"

De noodzaak van het huis staat als een paal boven water. Petra vertelt: "Er stond eens een vrouw voor de deur. Ze zag er oud en oververmoeid uit. Ze zette een koffer op de stoep, en haar man ernaast. Ze zei dat ze hem over een week weer kwam ophalen. Wij allemaal vonden het heftig dat die mevrouw zo met haar man omging. We hadden haar zelfs bestempeld als naar mens. Totdat we haar een week later weer zagen. Ze had een glimlach op haar gezicht en ze straalde. Ze had eindelijk weer eens tijd voor haarzelf gehad. Toen ging de knop om. Dit huis mag nooit weg."

Vrijwilligers van het Respijthuis zijn minimaal 1 dagdeel per week aanwezig. In de ochtend, middag, avond maar ook de nacht. De werkzaamheden bestaan uit het zetten van een kopje koffie voor de patiënt, het maken van een praatje of samen een wandeling maken.

Verpleegkundige

Voor de echte zorgtaken is een verpleegkundige aanwezig. Een zorgachtergrond is daarom niet nodig om vrijwilliger te worden. Wat wél een vereiste is, is affiniteit met de medemens, flexibel zijn, en open staan voor allerlei verhalen.

Wil jij het Respijthuis in Alkmaar uit de brand helpen, of ken je iemand die dit zou willen? Mail dan naar info@respijthuis-alkmaar.nl.