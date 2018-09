Oude handbalveld Dirkshorn krijgt nieuwe bestemming

DIRKSHORN - Het oude handbalveld in Dirkshorn krijgt een nieuwe functie. De kinderen in het dorp worden opgeroepen hun ideeën voor een nieuwe bestemming in te leveren.

Dat schrijft onze mediapartner Schagen FM. In Dirkshorn wordt al enkele jaren niet meer gehandbald. Kinderen die nog willen handballen wijken nu uit naar Hollandia T in Tuitjenhorn. Het handbalveld in Dirkshorn heeft dus geen functie meer.

Pannaveldje

Van het oude handbalveld in Dirkshorn wil de dorpsraad samen met Sportservice Schagen iets moois maken. Er wordt daarbij gedacht aan een pannaveldje, basketbalveld, skatebordveld of bootcampveld. Verschillende van deze veldjes bij elkaar is ook een idee.

Vooral in de ideeën van de jeugd is de dorpsraad geïnteresseerd, maar ook andere inwoners wordt opgeroepen mee te denken. Ideeën kunnen worden gestuurd naar sdd@dirkshornbruist.nl of op briefje achtergelaten in de kartonnen doos bij de Spar-supermarkt in Dirkshorn. Het winnende idee ontvangt een prijs.