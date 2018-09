Met 25 kilo medicijnen gaat verpleegster Floor vluchtelingen helpen in Griekenland

MUIDEN - De 20-jarige Floor Forrer uit Muiden ziet het als een roeping om mensen in nood te helpen. Eerder hielp ze al vluchtelingen in Duinkerken, Calais en Thessaloniki. En nu ze klaar is met haar studie voor verpleegster, vertrekt Floor komende nacht voor onbepaalde tijd naar Samos.

Ze gaat er werken in een dokterspost van het MedEqualiTeam, een vrijwilligersorganisatie die vluchtelingen helpt met medische en psychische problemen.

Erbarmelijke omstandigheden

In Samos leven de vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden in en rond de veel te kleine opvangkampen in afwachting van hun procedure. Getallen spreken van 6500 duizend vluchtelingen in kampen die geschikt zijn voor 650 mensen. "Het zijn kinderen, ouderen met wonden, schurft, psychische problemen, slachtoffers van mishandeling, chronische ziekten en van alles en nog wat", vertelt ze tegen NH Nieuws.

Het werk voor het MedEqualiTeam is onbetaald en ook het verblijf moet ze zelf betalen. Hiervoor heeft ze het afgelopen jaar naast haar studie geld gespaard met een bijbaan voor Amstelring Wijkzorg. Deze heeft ook een groot deel van de medicijnen geleverd. "Ik blijf tot het geld op is, ik hoop er een jaar te blijven", zegt ze vol energie.

Inenten

Volgens Floor zijn de grenzen tussen verpleegster en dokter een stuk vager in Griekenland. Ze verwacht veel ervaring op te doen: "Er werkt ook een dokter, die kan mij bijvoorbeeld leren in te enten. Dat hadden we niet op de opleiding. Maar het belangrijkste is dat ik heel veel mensen kan helpen, dat ik iets kan betekenen voor de mensen daar", aldus Floor.

Hoe het Floor vergaat tijdens haar avontuur kan je hier volgen op Facebook.