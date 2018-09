Dak van Consistorie Grote Kerk Alkmaar toe aan renovatie

ALKMAAR - Regelmatig wordt het dak van de Grote Kerk geïnspecteerd en nu bleek het gedeelte van de Consistorie van de Grote Kerk in Alkmaar toe te zijn aan vervanging. De aankomende vier weken klimmen leidekkers het dak op om de oude leibedekking te vervangen.

Dat meldt onze mediapartner Alkmaar Centraal.

"Een zeer specialistische klus", legt de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar uit. "Het leggen van de asymmetrische en schubvormige leien, met verschillende breedtes en hoogtes, komt niet vaak voor en is een klus voor specialisten."

Wanneer dit gedeelte van het dak voor het laatst vervangen is, is niet precies bekend. Maar dat moet volgens de stichting ergens tussen 1924 en 1947 gebeurd zijn.

Voorloper

De renovatie van het Consistorie-dak is de voorloper van de grote renovatie aan het houten gewelf en de plafondschilderingen in deze ruimte. Deze klus begint in januari en zal zeker een jaar in beslag nemen. Hiervoor heeft de stichting weer dezelfde restaurateur weten te strikken die acht jaar geleden ook de gewelfschilderingen in de Grote Kerk voor zijn rekening nam.

De Consistorie van de Grote Kerk bevindt zich naast de hoofdingang van de kerk. Vroeger werd deze ruimte gebruikt als vergaderruimte voor ouderlingen en diakenen van de kerkgemeente. Tegenwoordig doet de Consistorie vaak dienst als garderobe tijdens evenementen.