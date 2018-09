Mounir El Hamdaoui duikt op bij Excelsior

ROTTERDAM - Mounir El Hamdaoui traint vanaf dinsdag mee bij Excelsior. De oud-spits van onder andere AZ en Ajax traint voorlopig mee met de selectie van trainer Adrie Poldervaart, waarna club en speler zullen kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

"Heerlijk om hier weer te zijn", vertelt de Marokkaan op de website van Excelsior, de club waar hij zijn profcarrière begon. "Ik ga lekker meetrainen en daarna gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dit is een beetje mijn tweede huis en het voelt dan ook meteen goed. Ik ken bijna iedereen nog hier. Met Luigi Bruins en Ryan Koolwijk heb ik nog in de jeugd gespeeld, maar ook met Anouar Hadouir en Lorenzo Burnet heb ik gevoetbald. Adrie Poldervaart ken ik natuurlijk ook al een hele tijd, André Hoekstra, Ronald Graafland, noem naar op. Ik vind het erg leuk om hier weer te zijn", aldus de 34-jarige aanvaller.

Technisch directeur

De afgelopen tijd deden er in verschillende media verhalen de ronde dat El Hamdaoui technisch directeur zou zijn geworden bij de Marokkaanse club Chabab Rif Al Hoceima. Dat spreekt de goaltjesdief tegen. "Ik ben officieel geen technisch directeur", vertelt hij daarover. "Ik ging daar naartoe en ze vroegen of ik ze wilde helpen met spelers. Dat heb ik gedaan en that’s it. Ik wil nog lekker voetballen en Excelsior is zeker een optie. Ik heb Adrie gebeld met de vraag of ik mee mag trainen en dat mag. Dus we gaan het zien."

Kampioen met AZ

El Hamdaoui kende zijn hoogtijdagen bij AZ. In het kampioensjaar 2008/2009 was hij goed voor 23 treffers en ook het seizoen daarna was hij belangrijk voor de Alkmaarders met twintig doelpunten. Vervolgens vertrok hij naar Ajax, waarna hij ook nog voor onder andere Fiorentina en Málaga uitkwam. Vorig seizoen degradeerde de rechtspoot met FC Twente uit de eredivisie.