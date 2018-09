Verdachte luchtbuksincident Zwaag meldt zich bij politie

ZWAAG - Een minderjarige verdachte heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld voor het incident waarbij een kind in Zwaag gewond raakte door een luchtbukskogel. Het 4-jarige slachtoffertje belandde met een klaplong in het ziekenhuis.

Het jongetje ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Volgens de politie heeft hij het kogeltje nog in zijn lichaam en is het afkomstig van een luchtbuks.

De jongen zat op een hekje toen hij pijn kreeg en benauwd werd. Zijn moeder nam hem mee naar het ziekenhuis waar bleek dat er een luchtbukskogel in zijn lichaam zat. Dat kogeltje veroorzaakte een klaplong.

Lees ook: Buurtbewoners geschrokken door beschieting luchtbuks op peuter

De verdachte meldde zich samen met zijn ouders. De politie onderzoekt welke rol de verdachte heeft gespeeld in dit incident. "Tot die tijd worden er geen mededelingen gedaan", aldus de politie.