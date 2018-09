Verbouwing 'Duits casino' Huisduinen in volle gang

HUISDUINEN - In Huisduinen wordt hard gewerkt aan het 'casino': een pand dat de Duitsers de Tweede Wereldoorlog bouwden en waar vanaf volgend voorjaar een Atlantikwall-centrum moet komen.

Jarenlang stond het pand leeg en een brand in 2009 zorgde dat het pand helemaal verloederde. Op dit moment is de restauratie echter in volle gang.

"Dit is waarschijnlijk de feestruimte, er wordt gezegd dat hier flink gefeest is. Maar hier aten de manschappen waarschijnlijk ook, die het geschut in Den Helder moesten onderhouden", vertelt André Koning van Stichting Stelling Den Helder terwijl ze in de ruïne staan.

Geen dak

Sinds de brand negen jaar geleden heeft het pand geen dak meer. Dat heeft het gebouw geen goed gedaan. "Je ziet het wel als je om je heen kijkt. Er zijn bijna tien winters over heen gegaan. We hadden al eerder plannen met het pand, maar na de brand hebben we moeten nadenken wat we er mee aan moesten."

Inmiddels wordt er druk gewerkt aan de verbouwing. Er worden spanten gemaakt voor het nieuwe dak en aan beide zijdes van het lange gebouw worden nieuwe betonvloeren gestort. "We gaan een soort doos in het gebouw maken waar het Atlantikwall-centrum in komt. Dat centrum gaat het verhaal vertellen van de kustverdedigingswerken in de Tweede Wereldoorlog. In het bijzonder natuurlijk die van Den Helder, want de stad heeft nogal wat te lijden gehad in de oorlog."

Opening

De komende maanden zal er nog flink doorgewerkt moeten worden. "Als je ziet hoe het er nu uitziet, kun je het je bijna niet voorstellen. Maar we hopen 4 en 5 mei de deuren te kunnen openen", vertelt Koning.